Son objectif est triple :

proposer les meilleurs décryptages des enjeux de l’économie et de la société, présents et à venir ;

permettre des échanges nourris entre les mondes académiques et de l’entreprise ;

faire progresser dans le débat public la compréhension d’une économie de marché équilibrée et pragmatique.

Créé en 1996, sous l’impulsion de l’économiste Albert Merlin et l’inspiration de Bertrand de Jouvenel, Sociétal est la revue de l’Institut de l’Entreprise, qui a pour vocation d’analyser les grands enjeux économiques et sociaux en rassemblant des réflexions d’universitaires, de praticiens de l’entreprise et de dirigeants.



Aujourd’hui Sociétal nourrit la mission de l’Institut de l’Entreprise, mieux comprendre et valoriser le rôle de l’entreprise au cœur de la société, et contribue à sa raison d’être : rapprocher les Français de l’entreprise.